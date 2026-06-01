Repas Concert Valignat Valignat
Repas Concert Valignat Valignat samedi 20 juin 2026.
Valignat
Repas Concert Valignat
Bar de Valignat Valignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Jambon à la broche, concert pop rock avec Groove la Porte et tombola la Valignatoise vous invite à une soirée conviviale et gourmande pour la Fête de la Musique. Réservation conseillée !
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Bar de Valignat Valignat 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 26 79 98
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English :
Spit-roasted ham, pop rock concert with Groove la Porte and tombola: La Valignatoise invites you to a convivial, gourmet evening for the Fête de la Musique. Reservations recommended!
L’événement Repas Concert Valignat Valignat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule