Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne le village Beaufort-sur-Gervanne

Début : Dimanche 2025-08-24 18:00:00
L’apperitif est offert par les associations Beaufortoises.
Repas tirés des sacs, les tables et bancs seront sur place.
Dessert offert par la municipalité.
English :
The appetizer is provided by Beaufort associations.
Bag lunch, tables and benches on site.
Dessert provided by the municipality.
German :
Der Aperitif wird von den Vereinen aus Beaufort angeboten.
Essen aus dem Beutel, Tische und Bänke sind vor Ort.
Dessert wird von der Gemeinde angeboten.
Italiano :
L’aperitivo sarà fornito dalle associazioni di Beaufort.
Tavoli e panche saranno messi a disposizione.
Dessert offerto dal Comune.
Espanol :
El aperitivo correrá a cargo de las asociaciones de Beaufort.
Se proporcionarán mesas y bancos.
Postre ofrecido por el municipio.
