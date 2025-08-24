Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne le village Beaufort-sur-Gervanne

Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne le village Beaufort-sur-Gervanne dimanche 24 août 2025.

Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne

le village Mairie de Beaufort sur Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 18:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

L’apperitif est offert par les associations Beaufortoises.

Repas tirés des sacs, les tables et bancs seront sur place.

Dessert offert par la municipalité.

.

le village Mairie de Beaufort sur Gervanne Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 86 87 56

English :

The appetizer is provided by Beaufort associations.

Bag lunch, tables and benches on site.

Dessert provided by the municipality.

German :

Der Aperitif wird von den Vereinen aus Beaufort angeboten.

Essen aus dem Beutel, Tische und Bänke sind vor Ort.

Dessert wird von der Gemeinde angeboten.

Italiano :

L’aperitivo sarà fornito dalle associazioni di Beaufort.

Tavoli e panche saranno messi a disposizione.

Dessert offerto dal Comune.

Espanol :

El aperitivo correrá a cargo de las asociaciones de Beaufort.

Se proporcionarán mesas y bancos.

Postre ofrecido por el municipio.

L’événement Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme