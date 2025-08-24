Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne le village Beaufort-sur-Gervanne

Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne le village Beaufort-sur-Gervanne dimanche 24 août 2025.

Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne

le village Mairie de Beaufort sur Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-24 18:00:00
fin : 2025-08-24

Date(s) :
2025-08-24

L’apperitif est offert par les associations Beaufortoises.
Repas tirés des sacs, les tables et bancs seront sur place.
Dessert offert par la municipalité.
  .

le village Mairie de Beaufort sur Gervanne Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 86 87 56 

English :

The appetizer is provided by Beaufort associations.
Bag lunch, tables and benches on site.
Dessert provided by the municipality.

German :

Der Aperitif wird von den Vereinen aus Beaufort angeboten.
Essen aus dem Beutel, Tische und Bänke sind vor Ort.
Dessert wird von der Gemeinde angeboten.

Italiano :

L’aperitivo sarà fornito dalle associazioni di Beaufort.
Tavoli e panche saranno messi a disposizione.
Dessert offerto dal Comune.

Espanol :

El aperitivo correrá a cargo de las asociaciones de Beaufort.
Se proporcionarán mesas y bancos.
Postre ofrecido por el municipio.

L’événement Repas / Concert villageois à Beaufort sur Gervanne Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme