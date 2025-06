Repas Concert centre montagne orée du bois Villar-Saint-Pancrace 4 juillet 2025 07:00

Hautes-Alpes

Repas Concert centre montagne orée du bois Centre Montagne Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes

L’association Eko vous propose un repas aux saveurs d’ailleurs le temps d’un concert de « Caillou »(guitariste itinérant à vélo).

Sur réservation / places limitées 06 71 94 71 00

Villar-Saint-Pancrace 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 94 71 00 centremontagne@villard-st-pancrace.com

English :

The Eko association proposes a meal with flavors from elsewhere, accompanied by a concert by « Caillou » (itinerant guitarist on bicycle).

On reservation / limited places 06 71 94 71 00

German :

Der Verein Eko bietet Ihnen eine Mahlzeit mit Aromen aus anderen Ländern während eines Konzerts von « Caillou »(Gitarrist auf dem Fahrrad).

Reservierung erforderlich / begrenzte Plätze 06 71 94 71 00

Italiano :

L’associazione Eko propone un pasto con sapori d’altrove, accompagnato dal concerto di « Caillou » (chitarrista itinerante in bicicletta).

Su prenotazione / posti limitati 06 71 94 71 00

Espanol :

La asociación Eko propone una comida con sabores de otros lugares, acompañada de un concierto de « Caillou » (guitarrista ambulante en bicicleta).

Con reserva / plazas limitadas 06 71 94 71 00

