REPAS-CONFÉRENCE EMIGRATION DES COMMINGEOIS AUX AMÉRIQUES Mazères-sur-Salat mardi 18 novembre 2025.
Début : 2025-11-18 19:30:00
Conférence par Jacques Fontas, de l’association les Amis d’Augustus Saint-Gaudens, sur les traces de Marie Duchein, née à Chein-Dessus en 1866.
Une femme qui a assumé jusqu’au bout, dignement, sa place de simple paysanne pyrénéenne et vécu un destin hors du commun. 29 .
English :
Conference by Jacques Fontas, from the association Les Amis d’Augustus Saint-Gaudens, on the traces of Marie Duchein, born in Chein-Dessus in 1866.
German :
Vortrag von Jacques Fontas vom Verein Les Amis d’Augustus Saint-Gaudens über die Spuren von Marie Duchein, die 1866 in Chein-Dessus geboren wurde.
Italiano :
Conferenza di Jacques Fontas, dell’associazione Amici di Augustus Saint-Gaudens, sulla vita di Marie Duchein, nata a Chein-Dessus nel 1866.
Espanol :
Conferencia de Jacques Fontas, de la asociación Amigos de Augustus Saint-Gaudens, sobre la vida de Marie Duchein, nacida en Chein-Dessus en 1866.
