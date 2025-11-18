REPAS-CONFÉRENCE EMIGRATION DES COMMINGEOIS AUX AMÉRIQUES Mazères-sur-Salat

REPAS-CONFÉRENCE EMIGRATION DES COMMINGEOIS AUX AMÉRIQUES

Conférence par Jacques Fontas, de l’association les Amis d’Augustus Saint-Gaudens, sur les traces de Marie Duchein, née à Chein-Dessus en 1866.

Une femme qui a assumé jusqu'au bout, dignement, sa place de simple paysanne pyrénéenne et vécu un destin hors du commun.

CAFÉ DES SPORTS Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie joly.c3@wanadoo.fr

English :

Conference by Jacques Fontas, from the association Les Amis d’Augustus Saint-Gaudens, on the traces of Marie Duchein, born in Chein-Dessus in 1866.

German :

Vortrag von Jacques Fontas vom Verein Les Amis d’Augustus Saint-Gaudens über die Spuren von Marie Duchein, die 1866 in Chein-Dessus geboren wurde.

Italiano :

Conferenza di Jacques Fontas, dell’associazione Amici di Augustus Saint-Gaudens, sulla vita di Marie Duchein, nata a Chein-Dessus nel 1866.

Espanol :

Conferencia de Jacques Fontas, de la asociación Amigos de Augustus Saint-Gaudens, sobre la vida de Marie Duchein, nacida en Chein-Dessus en 1866.

