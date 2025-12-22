REPAS-CONFÉRENCE LA CHASSE AUX EXOPLANÈTES, Mazères-sur-Salat

REPAS-CONFÉRENCE LA CHASSE AUX EXOPLANÈTES

Explorez l’univers avec le Rotary Club repas-conférence sur la chasse aux exoplanètes

Venez vivre une soirée unique avec Tore Gronningsaeter, astrophysicien norvégien et président du Club d’Astronomie du Comminges.

Il nous emmènera dans la fascinante quête des exoplanètes et de la recherche de vie dans l’Univers.

Un événement captivant qui allie science, découvertes et convivialité autour d’un repas. 30 .

