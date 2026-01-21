REPAS-CONFÉRENCE L’HUMANITÉ ET L’ESPACE Mazères-sur-Salat
REPAS-CONFÉRENCE L’HUMANITÉ ET L’ESPACE Mazères-sur-Salat mardi 10 février 2026.
REPAS-CONFÉRENCE L’HUMANITÉ ET L’ESPACE
CAFÉ DES SPORTS Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 19:30:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Humanité & Espace le repas-conférence du Rotary
Repas-Conférence L’humanité et l’espace !
Rendre possible, ce qui semble impossible l’utilisation du spatial. Jean-Pierre Camus ingénieur dans le domaine spatial. 30 .
CAFÉ DES SPORTS Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie joly.c3@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Humanité & Espace: Rotary’s conference lunch
L’événement REPAS-CONFÉRENCE L’HUMANITÉ ET L’ESPACE Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE