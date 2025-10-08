Repas conférence Octobre Rose Dieuze

Repas conférence Octobre Rose Dieuze mercredi 8 octobre 2025.

Repas conférence Octobre Rose

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Repas conférence cancer du sein Octobre Rose

Interventions des Drs Anne Kieffer et Camille Simon, oncologues médicales

Réservation et règlement avant le 6 octobreAdultes

25 .

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 52 62 39 30

English :

Pink October breast cancer meal conference

Presentations by Drs Anne Kieffer and Camille Simon, medical oncologists

Reservations and payment by October 6

German :

Essen Konferenz Brustkrebs Rosa Oktober

Beiträge von Drs Anne Kieffer und Camille Simon, medizinische Onkologinnen

Reservierung und Bezahlung bis zum 6. Oktober

Italiano :

Pasto della conferenza sul cancro al seno dell’ottobre rosa

Presentazioni della dott.ssa Anne Kieffer e della dott.ssa Camille Simon, oncologhe mediche

Prenotazione e pagamento entro il 6 ottobre

Espanol :

Comida de la conferencia « Octubre rosa » sobre el cáncer de mama

Ponencias de la Dra. Anne Kieffer y la Dra. Camille Simon, oncólogas médicas

Reserva y pago antes del 6 de octubre

