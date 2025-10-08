Repas conférence Octobre Rose Dieuze
Repas conférence Octobre Rose Dieuze mercredi 8 octobre 2025.
Repas conférence Octobre Rose
15 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : 25 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Mercredi 2025-10-08 19:30:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Repas conférence cancer du sein Octobre Rose
Interventions des Drs Anne Kieffer et Camille Simon, oncologues médicales
Réservation et règlement avant le 6 octobre
Adultes 25€
25 .
15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 52 62 39 30
English :
Pink October breast cancer meal conference
Presentations by Drs Anne Kieffer and Camille Simon, medical oncologists
Reservations and payment by October 6
German :
Essen Konferenz Brustkrebs Rosa Oktober
Beiträge von Drs Anne Kieffer und Camille Simon, medizinische Onkologinnen
Reservierung und Bezahlung bis zum 6. Oktober
Italiano :
Pasto della conferenza sul cancro al seno dell’ottobre rosa
Presentazioni della dott.ssa Anne Kieffer e della dott.ssa Camille Simon, oncologhe mediche
Prenotazione e pagamento entro il 6 ottobre
Espanol :
Comida de la conferencia « Octubre rosa » sobre el cáncer de mama
Ponencias de la Dra. Anne Kieffer y la Dra. Camille Simon, oncólogas médicas
Reserva y pago antes del 6 de octubre
