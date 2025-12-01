REPAS-CONFÉRENCE PROJECTION DU DOCUMENTAIRE SUR LES TRACES DU MYTHIQUE CROESUS QU’ES AQUO Saleich
2025-12-18 18:30:00
Par Jean-Marc SOR, aventurier téméraire et fondateur de Pyrénées entomologie.
Trois Pyrénéens entomologistes dans la jungle hostile retrouvent, 150 ans après,
le sanctuaire du mystérieux papillon géant qui permit de valider la théorie de l’évolution des espèces. Cette théorie totalement révolutionnaire pour l’époque est le fruit des réflexions
des deux grands naturalistes britanniques Alfred Russell Wallace et Charles Darwin. 29 .
QU’ES AQUO 26 rue de l’Estalas Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie joly.c3@wanadoo.fr
English :
By Jean-Marc SOR, daring adventurer and founder of Pyrénées entomologie.
