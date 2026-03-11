Repas confit frites Habas

Repas confit frites

Foyer Municipal Habas Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

L’union sportive Habassaise organise un repas confit frites

1 repas = 1 entrée gratuite au stade

Au menu

Garbure

Cuisse confite de canard

Frites

Fromage

Tartelette aux pommes

Café -Pain Vin compris

Horaire/Lieu: à partir de 11h30 au Foyer Municipal

Réservations: auprès de Sandrine au 06.82.32.69.31 .

Foyer Municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

