Repas confit frites Habas

Repas confit frites Foyer Municipal Habas 2026-03-22

Repas confit frites Habas dimanche 22 mars 2026.

Repas confit frites

Foyer Municipal Habas Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

L’union sportive Habassaise organise un repas confit frites

1 repas = 1 entrée gratuite au stade

Au menu
Garbure
Cuisse confite de canard
Frites
Fromage
Tartelette aux pommes
Café -Pain Vin compris

Horaire/Lieu: à partir de 11h30 au Foyer Municipal

Réservations: auprès de Sandrine au 06.82.32.69.31   .

Foyer Municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13  mairie@habas.fr



L’événement Repas confit frites Habas a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

