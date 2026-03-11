Repas confit frites Habas
Repas confit frites Habas dimanche 22 mars 2026.
Foyer Municipal Habas Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-03-22
L’union sportive Habassaise organise un repas confit frites
1 repas = 1 entrée gratuite au stade
Au menu
Garbure
Cuisse confite de canard
Frites
Fromage
Tartelette aux pommes
Café -Pain Vin compris
Horaire/Lieu: à partir de 11h30 au Foyer Municipal
Réservations: auprès de Sandrine au 06.82.32.69.31 .
Foyer Municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr
