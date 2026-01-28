Repas contes érotiques chemin de la Vieille Forme Rochefort
Repas contes érotiques chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 20 février 2026.
Repas contes érotiques
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:30:00
fin : 2026-02-20 22:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Le Clos propose un dîner aux accents érotiques avec les Conteuses à marée pour la Saint-Valentin.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
English : Erotic tales meal
Le Clos offers a dinner with erotic accents with Conteuses à marée for Valentine’s Day.
L'événement Repas contes érotiques Rochefort a été mis à jour le 2026-01-28