Repas convivial dans la cour du château Château de Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers

Repas convivial dans la cour du château Dimanche 21 septembre, 12h00 Château de Castelnau-de-Guers Hérault

Repas : 14 €. 30 places disponibles. Pensez à apporter vos assiettes et couverts. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Un repas traiteur est prévu dans la cour du château pour profiter du panorama sur la vallée de l’Hérault.

Macaronade de la mer (seiche, moules, crevettes) + tarte au citron

Rendez-vous à 12 h dans la cour du château, place de la Mairie, Castelnau-de-Guers.

Château de Castelnau-de-Guers 34120 Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie 06 66 92 67 39

© Mairie de Castelnau de Guers