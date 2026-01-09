Repas convivial et délicieux Villefranche-de-Rouergue

Repas convivial et délicieux

180 rue du 19 mars 1962 Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Mafé Poulet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Les repas conviviaux et délicieux du lundi au Tricot sont de retour ! Pour le plus grand bonheur de vos papilles.

Lundi 12 JANVIER

Repas Mafé poulet ou Mafé Végétarien



Antenne du Tricot (180 rue du 19 mars 1962), entre 12h et 14h (mais aucune obligation d’arriver à midi pile)

Réservation par SMS au 0749597951



Il est également possible de commander des barquettes.

5€ pour le mafé poulet et 4€ pour le mafé végétarien. 5 .

180 rue du 19 mars 1962 Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 49 59 79 51 vivreensembleautricot@gmail.com

English :

The friendly and delicious Monday meals at Tricot are back! To the delight of your taste buds.

