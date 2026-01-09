Repas convivial et délicieux Villefranche-de-Rouergue
Repas convivial et délicieux Villefranche-de-Rouergue lundi 12 janvier 2026.
Repas convivial et délicieux
180 rue du 19 mars 1962 Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-12
fin : 2026-01-12
Date(s) :
2026-01-12
Les repas conviviaux et délicieux du lundi au Tricot sont de retour ! Pour le plus grand bonheur de vos papilles.
Lundi 12 JANVIER
Repas Mafé poulet ou Mafé Végétarien
Antenne du Tricot (180 rue du 19 mars 1962), entre 12h et 14h (mais aucune obligation d’arriver à midi pile)
Réservation par SMS au 0749597951
Il est également possible de commander des barquettes.
5€ pour le mafé poulet et 4€ pour le mafé végétarien. 5 .
180 rue du 19 mars 1962 Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 49 59 79 51 vivreensembleautricot@gmail.com
English :
The friendly and delicious Monday meals at Tricot are back! To the delight of your taste buds.
