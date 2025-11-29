Repas convivial LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière
Repas convivial LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière samedi 29 novembre 2025.
Repas convivial
LABATUT-RIVIERE Au foyer Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Amateurs de convivialité et de bonne cuisine, l’association du refuge du Louet vous propose un axoa de veau.
Menu
– Garbure
– Axoa de veau pomme vapeur
– Salade Fromage
– Dessert
– Vin et café compris
LABATUT-RIVIERE Au foyer Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 63 73 78 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr
English :
For lovers of good food and conviviality, the association of the refuge du Louet proposes a veal axoa.
Menu
– Garbure
– Veal axoa steamed apple
– Salad Cheese
– Dessert
– Wine and coffee included
German :
Als Liebhaber von Geselligkeit und guter Küche bietet Ihnen der Verein des Refugiums von Louet ein Kalbsaxoa an.
Menü:
– Garbure
– Kalbsaxoa gedämpfter Apfel
– Salat Käse
– Dessert
– Wein und Kaffee inbegriffen
Italiano :
Se siete amanti della convivialità e della buona tavola, l’associazione refuge du Louet vi propone un’asso-ciazione di vitello.
Menu
– Garbure
– Axoa di vitello mela al vapore
– Insalata Formaggio
– Dessert
– Vino e caffè inclusi
Espanol :
Si le gustan la convivencia y la buena comida, la asociación Refugio del Louet le propone una axoa de ternera.
Menú
– Garbure
– Axoa de ternera manzana al vapor
– Ensalada Queso
– Postre
– Vino y café incluidos
