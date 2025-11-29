Repas convivial LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière

Repas convivial

LABATUT-RIVIERE

19:30:00

2025-11-29

Amateurs de convivialité et de bonne cuisine, l’association du refuge du Louet vous propose un axoa de veau.

Menu

– Garbure

– Axoa de veau pomme vapeur

– Salade Fromage

– Dessert

– Vin et café compris

LABATUT-RIVIERE Au foyer Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 63 73 78 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr

English :

For lovers of good food and conviviality, the association of the refuge du Louet proposes a veal axoa.

Menu

– Garbure

– Veal axoa steamed apple

– Salad Cheese

– Dessert

– Wine and coffee included

German :

Als Liebhaber von Geselligkeit und guter Küche bietet Ihnen der Verein des Refugiums von Louet ein Kalbsaxoa an.

Menü:

– Garbure

– Kalbsaxoa gedämpfter Apfel

– Salat Käse

– Dessert

– Wein und Kaffee inbegriffen

Italiano :

Se siete amanti della convivialità e della buona tavola, l’associazione refuge du Louet vi propone un’asso-ciazione di vitello.

Menu

– Garbure

– Axoa di vitello mela al vapore

– Insalata Formaggio

– Dessert

– Vino e caffè inclusi

Espanol :

Si le gustan la convivencia y la buena comida, la asociación Refugio del Louet le propone una axoa de ternera.

Menú

– Garbure

– Axoa de ternera manzana al vapor

– Ensalada Queso

– Postre

– Vino y café incluidos

