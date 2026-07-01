Informations pratiques

Sainte-Geneviève

Repas convivial

Sainte-Geneviève Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Salle communale de Sainte-Geneviève.

Réservation obligatoire.

Amenez vos couverts. .

Sainte-Geneviève 50760 Manche Normandie

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English : Repas convivial

L’événement Repas convivial Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire