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AGENDA · Sainte-Geneviève

Repas convivial Sainte-Geneviève

dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Geneviève

Repas convivial Sainte-Geneviève

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
50760 Sainte-Geneviève
Département
Manche
Tarif

Sainte-Geneviève

Repas convivial

Sainte-Geneviève Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Salle communale de Sainte-Geneviève.
Réservation obligatoire.
Amenez vos couverts.   .

Sainte-Geneviève 50760 Manche Normandie  

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English : Repas convivial

L’événement Repas convivial Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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