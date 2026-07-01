AGENDA · Sainte-Geneviève
Repas convivial Sainte-Geneviève
dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Geneviève
Informations pratiques
Sainte-Geneviève
Repas convivial
Sainte-Geneviève Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Salle communale de Sainte-Geneviève.
Réservation obligatoire.
Amenez vos couverts. .
Sainte-Geneviève 50760 Manche Normandie
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English : Repas convivial
L’événement Repas convivial Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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