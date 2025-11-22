Repas Coq au vin Meaulne-Vitray

Repas Coq au vin Meaulne-Vitray samedi 22 novembre 2025.

Repas Coq au vin

Meaulne Animations Meaulne-Vitray Allier

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

L’association Meaulne Animations organise un repas convivial avec un coq au vin servi à la salle Alain Fournier le samedi 22 novembre.

Meaulne Animations Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes martial.anne@live.fr

English :

The Meaulne Animations association is organizing a convivial meal with coq au vin served at the Salle Alain Fournier on Saturday November 22.

German :

Der Verein Meaulne Animations organisiert am Samstag, den 22. November ein geselliges Essen mit einem Coq au Vin, das im Saal Alain Fournier serviert wird.

Italiano :

L’associazione Meaulne Animations organizza un pranzo conviviale con coq au vin servito nella Salle Alain Fournier sabato 22 novembre.

Espanol :

La asociación Meaulne Animations organiza una comida de convivencia con coq au vin servida en la Salle Alain Fournier el sábado 22 de noviembre.

L’événement Repas Coq au vin Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2025-08-22 par Montluçon Tourisme