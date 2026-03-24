Repas Corrézien de l’association Les lutins Place du champ de foire Bugeat
Repas Corrézien de l’association Les lutins Place du champ de foire Bugeat samedi 28 mars 2026.
Repas Corrézien de l’association Les lutins
Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association Les Lutins de l’école de Bugeat organise un repas corrézien au Foyer Rural.
Au menu kir châtaigne, terrine ou salade de crudités, pâté de pommes de terre avec ou sans viande, salade verte, flognarde aux pommes, pain et café compris 16€, 10€ pour les enfants de + de 10 ans , 5€ pour les enfants de 10 ans.
Sur réservation avant le 18 mars. .
Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 41 99 92
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English : Repas Corrézien de l’association Les lutins
L’événement Repas Corrézien de l’association Les lutins Bugeat a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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