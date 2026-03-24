Repas Corrézien de l’association Les lutins Place du champ de foire Bugeat

Repas Corrézien de l’association Les lutins

Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Les Lutins de l’école de Bugeat organise un repas corrézien au Foyer Rural.

Au menu kir châtaigne, terrine ou salade de crudités, pâté de pommes de terre avec ou sans viande, salade verte, flognarde aux pommes, pain et café compris 16€, 10€ pour les enfants de + de 10 ans , 5€ pour les enfants de 10 ans.

Sur réservation avant le 18 mars. .

Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 41 99 92

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English : Repas Corrézien de l’association Les lutins

L’événement Repas Corrézien de l’association Les lutins Bugeat a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze