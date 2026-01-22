Repas Corrézien Lacelle
Repas Corrézien Lacelle dimanche 5 avril 2026.
Repas Corrézien
Salle Polyvalente Lacelle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le Comité des Fêtes vous propose un moment convivial autour d’un repas corrézien, sur réservation avant le 01 avril. .
Salle Polyvalente Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 23 87 92 jobro2007@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas Corrézien Lacelle a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze