Repas coucous royal au profit du Burkina Faso Steinsoultz

pour le financement de forage au Burkina Faso. Réservation souhaitée avant le 20 août au 03 89 07 91 25 ou 06 89 80 40 97

L’Association Sundgau-Burkina Faso vous invite pour son traditionnel REPAS COUSCOUS ROYAL L’eau c’est la vie.

Sur place ou à emporter dessert et café compris

Réservation souhaitée avant le 20 août 2024 apurès de Schneckenburger Jean-jacques 03 89 07 91 25 ou HEINIS Gérard 06 89 80 40 97 .

3 rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 91 25

English :

to finance drilling in Burkina Faso. Reservations required by August 20 on 03 89 07 91 25 or 06 89 80 40 97

German :

für die Finanzierung von Bohrungen in Burkina Faso. Reservierung vor dem 20. August erwünscht unter 03 89 07 91 25 oder 06 89 80 40 97

Italiano :

per finanziare le trivellazioni in Burkina Faso. Prenotazione obbligatoria entro il 20 agosto al numero 03 89 07 91 25 o 06 89 80 40 97

Espanol :

para financiar perforaciones en Burkina Faso. Reserva obligatoria antes del 20 de agosto llamando al 03 89 07 91 25 o al 06 89 80 40 97

