Repas couscous à emporter Rouffach
Repas couscous à emporter Rouffach samedi 31 janvier 2026.
Repas couscous à emporter
rue du stade Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 11:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Couscous garni à emporter pilon de poulet, boulette de boeuf, côtelette d’agneau, merguez, semoule et légumes. Réservations avant le 24 janvier.
rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 82 30 78 quilles.rouffach@orange.fr
English :
Couscous with chicken drumstick, beef patty, lamb chop, merguez, semolina and vegetables. Reservations by January 24.
L’événement Repas couscous à emporter Rouffach a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach