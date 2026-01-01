Repas couscous à emporter Rouffach

Repas couscous à emporter

Couscous garni à emporter pilon de poulet, boulette de boeuf, côtelette d’agneau, merguez, semoule et légumes. Réservations avant le 24 janvier.

rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 82 30 78 quilles.rouffach@orange.fr

Couscous with chicken drumstick, beef patty, lamb chop, merguez, semolina and vegetables. Reservations by January 24.

