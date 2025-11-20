Repas Couscous au Club Espace Jean Duffard Valréas

Repas Couscous au Club

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 12:00:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Petit repas au Club Apéritif offert par le Club , COUSCOUS Royal , Dessert, Vin de la Gaillarde , eau plate , café.

APPORTEZ VOS COUVERTS et votre carte de fidélité !

+33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com

English :

Small meal at the Club: Aperitif offered by the Club , COUSCOUS Royal , Dessert, Vin de la Gaillarde , still water , coffee.

BRING YOUR CUTLERY and your loyalty card!

German :

Kleine Mahlzeit im Club: Aperitif, der vom Club angeboten wird, COUSCOUS Royal, Dessert, Wein aus La Gaillarde, stilles Wasser, Kaffee.

Bringen Sie Ihr Besteck und Ihre Treuekarte mit!

Italiano :

Piccolo pasto al Club: aperitivo offerto dal Club, COUSCOUS Royal, dessert, Vin de la Gaillarde, acqua liscia, caffè.

Portate le posate e la vostra carta fedeltà!

Espanol :

Pequeña comida en el Club: Aperitivo ofrecido por el Club, COUSCOUS Royal, Postre, Vin de la Gaillarde, agua sin gas, café.

Traiga sus cubiertos y su tarjeta de fidelidad

L’événement Repas Couscous au Club Valréas a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes