Repas Couscous au Club Espace Jean Duffard Valréas
Repas Couscous au Club Espace Jean Duffard Valréas jeudi 20 novembre 2025.
Repas Couscous au Club
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 12:00:00
fin : 2025-11-20 18:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Petit repas au Club Apéritif offert par le Club , COUSCOUS Royal , Dessert, Vin de la Gaillarde , eau plate , café.
APPORTEZ VOS COUVERTS et votre carte de fidélité !
.
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com
English :
Small meal at the Club: Aperitif offered by the Club , COUSCOUS Royal , Dessert, Vin de la Gaillarde , still water , coffee.
BRING YOUR CUTLERY and your loyalty card!
German :
Kleine Mahlzeit im Club: Aperitif, der vom Club angeboten wird, COUSCOUS Royal, Dessert, Wein aus La Gaillarde, stilles Wasser, Kaffee.
Bringen Sie Ihr Besteck und Ihre Treuekarte mit!
Italiano :
Piccolo pasto al Club: aperitivo offerto dal Club, COUSCOUS Royal, dessert, Vin de la Gaillarde, acqua liscia, caffè.
Portate le posate e la vostra carta fedeltà!
Espanol :
Pequeña comida en el Club: Aperitivo ofrecido por el Club, COUSCOUS Royal, Postre, Vin de la Gaillarde, agua sin gas, café.
Traiga sus cubiertos y su tarjeta de fidelidad
