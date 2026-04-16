Repas Couscous- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny
Repas Couscous- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny dimanche 17 mai 2026.
Marcilly-Ogny
Repas Couscous- Marcilly-Ogny
Salle communale Marcilly-Ogny Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Repas Couscous- Marcilly-Ogny
Inscription avant le 1er mai
organisé par Les Amis de Marcilly-Ogny .
Salle communale Marcilly-Ogny 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 08 67 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Couscous- Marcilly-Ogny
L’événement Repas Couscous- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pouilly Bligny
À voir aussi à Marcilly-Ogny (Côte-d'Or)
- Vide greniers- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny 5 juillet 2026