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Repas Couscous- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny

Repas Couscous- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle communale

Ville : 21320 Marcilly-Ogny

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Marcilly-Ogny

Repas Couscous- Marcilly-Ogny

Salle communale Marcilly-Ogny Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Repas Couscous- Marcilly-Ogny
Inscription avant le 1er mai
organisé par Les Amis de Marcilly-Ogny   .

Salle communale Marcilly-Ogny 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 08 67 77 

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English : Repas Couscous- Marcilly-Ogny

L’événement Repas Couscous- Marcilly-Ogny Marcilly-Ogny a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pouilly Bligny

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