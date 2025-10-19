Repas Couscous marocain Salle des fêtes Hontanx

Avec la fraîcheur automnale qui arrive, l’association Hontanx les eaux vives vous propose un voyage culinaire qui ramènera le soleil dans votre assiette un couscous marocain servi dans la tradition du pays !

Pour vous régaler de ces saveurs exotiques, inscription jusqu’au 13 Octobre.

Salle des fêtes 31 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 17 65 evelodie@orange.fr

English : Repas Couscous marocain

With the cool autumn weather just around the corner, the Hontanx les eaux vives association is proposing a culinary voyage that will bring the sun back to your plate: Moroccan couscous served in the traditional Moroccan style!

To enjoy these exotic flavors, register until October 13.

German : Repas Couscous marocain

Mit dem kühlen Herbstwetter im Rücken bietet Ihnen der Verein Hontanx les eaux vives eine kulinarische Reise an, die die Sonne auf Ihren Teller zurückbringt: ein marokkanisches Couscous, das nach der Tradition des Landes serviert wird!

Um sich an diesen exotischen Aromen zu erfreuen, melden Sie sich bis zum 13. Oktober an.

Italiano :

Con il fresco autunnale alle porte, l’associazione Hontanx les eaux vives propone un viaggio culinario che riporterà il sole nel piatto: il couscous marocchino servito alla maniera tradizionale marocchina!

Per gustare questi sapori esotici, iscrivetevi fino al 13 ottobre.

Espanol : Repas Couscous marocain

Con el fresco otoñal a la vuelta de la esquina, la asociación Hontanx les eaux vives le propone un viaje culinario que le devolverá el sol a su plato: ¡cuscús marroquí servido al estilo tradicional marroquí!

Para disfrutar de estos sabores exóticos, inscríbase hasta el 13 de octubre.

