Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames
Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames vendredi 5 décembre 2025.
Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025
Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Repas convivial. Au menu
Couscous
Fromage/salade
Tarte aux pommes
Café
Sur réservation et paiement à l’Office de Tourisme. .
Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 94 32 20 courlespirates@gmail.com
English : Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025
German : Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025 Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS