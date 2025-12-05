Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames

Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames vendredi 5 décembre 2025.

Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

Repas convivial. Au menu
Couscous
Fromage/salade
Tarte aux pommes
Café

Sur réservation et paiement à l’Office de Tourisme.   .

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 94 32 20  courlespirates@gmail.com

English : Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025

German : Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas couscous Pirates de Cour Téléthon 2025 Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS