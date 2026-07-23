Informations pratiques

Steinsoultz

Repas couscous royal au profit du Burkina Faso

3 rue de la Cure Steinsoultz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Pour financer des forages au Burkina Faso. Réservation souhaitée avant le 24/08 au 03 89 07 91 25 ou 06 89 80 40 97

Venez partager un moment de détente et de bonne humeur autour d’un délicieux couscous préparé avec soin. Que vous soyez en famille, entre amis ou entre voisins, ce repas sera l’occasion idéale de se retrouver et de passer un agréable moment ensemble. .

3 rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 91 25 sundgauburkinafaso@gmail.com

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English :

To help fund well-drilling projects in Burkina Faso. Please make a reservation by August 24 at 03 89 07 91 25 or 06 89 80 40 97

L’événement Repas couscous royal au profit du Burkina Faso Steinsoultz a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sundgau