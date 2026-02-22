Repas créole Conne-de-Labarde

Repas créole

Tarif : 19 EUR

Date : 2026-02-28

Venez partager un moment convivial et festif autour d’un repas créole.

Au menu

– Apéritif

– Rougail saucisses

– Salade

– Fromage

– Dessert

Vin et café compris.

Pensez à amener vos couverts !

Réservation avant le 21 février.

Venez nombreux !! .

Salle des Fêtes Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 19 91

