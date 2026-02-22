Repas créole Conne-de-Labarde

Repas créole Conne-de-Labarde samedi 28 février 2026.

Salle des Fêtes Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Venez partager un moment convivial et festif autour d’un repas créole.

Au menu
– Apéritif
– Rougail saucisses
– Salade
– Fromage
– Dessert

Vin et café compris.

Pensez à amener vos couverts !

Réservation avant le 21 février.

Venez nombreux !!   .

Salle des Fêtes Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 19 91 

