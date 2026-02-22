Repas créole Conne-de-Labarde
Repas créole Conne-de-Labarde samedi 28 février 2026.
Repas créole
Salle des Fêtes Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez partager un moment convivial et festif autour d’un repas créole.
Au menu
– Apéritif
– Rougail saucisses
– Salade
– Fromage
– Dessert
Vin et café compris.
Pensez à amener vos couverts !
Réservation avant le 21 février.
Venez nombreux !! .
Salle des Fêtes Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 19 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas créole
L’événement Repas créole Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-02-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides