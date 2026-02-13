Repas crêpes du club de handball Salle Arvor Plounévez-Lochrist

Repas crêpes du club de handball

Salle Arvor Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Comme chaque année, le club de handball de l’Hermine Kernic organise son traditionnel repas crêpes pour la chandeleur.

Nous vous attendons donc nombreux pour venir déguster nos délicieuses crêpes sucrées et salées ! .

Salle Arvor Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 62 69 58 12

