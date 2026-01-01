Repas crêpes Plonévez-du-Faou

Repas crêpes

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Repas crêpes le dimanche 25 janvier 2026 à partir de 11h30 à l’espace Ar Veilh de Plonévez-du-Faou

Organisé par l’association les Amis de la Résidence Dardoup .

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 86 93 30

