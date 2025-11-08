Repas Creusois Montaigut-le-Blanc

Repas Creusois

Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc Creuse

Début : 2025-11-08

Repas organisé par l’Amicole.

Au menu 1 apéritif offert, charcuterie/crudité, fondu creusois, tarte aux pommes/glace et café.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 55 90

