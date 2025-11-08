Repas Creusois Montaigut-le-Blanc
Repas Creusois Montaigut-le-Blanc samedi 8 novembre 2025.
Repas Creusois
Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc Creuse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Repas organisé par l’Amicole.
Au menu 1 apéritif offert, charcuterie/crudité, fondu creusois, tarte aux pommes/glace et café.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 55 90
English : Repas Creusois
German : Repas Creusois
Italiano :
Espanol : Repas Creusois
L’événement Repas Creusois Montaigut-le-Blanc a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Grand Guéret