Repas Cuisine du Monde Salle polyvalente Bonnes samedi 13 décembre 2025.
Salle polyvalente Place de la Mairie Bonnes Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-13 12:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Salle polyvalente Place de la Mairie Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
World Cuisine Meal
L’événement Repas Cuisine du Monde Bonnes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Sud Charente