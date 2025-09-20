Repas dans le cadre des journées du patrimoine vivant Andancette

Repas dans le cadre des journées du patrimoine vivant

Clos Nougier Andancette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Repas sur réservation au 06.85.21.02.70. possibilité d’apporter son pique-nique. Buvette sur place.

Clos Nougier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 41 60 vivreicienvironnement@gmail.com

English :

Meal on reservation at 06.85.21.02.70. Possibility to bring your own picnic. Refreshment bar on site.

German :

Essen auf Reservierung unter 06.85.21.02.70. Möglichkeit, sein Picknick mitzubringen. Getränk vor Ort.

Italiano :

I pasti devono essere prenotati in anticipo chiamando il numero 06.85.21.02.70. È possibile portare il proprio picnic. Bar in loco.

Espanol :

La comida debe reservarse con antelación llamando al 06.85.21.02.70. También puede traer su propio picnic. Bar en las instalaciones.

