Repas dansant à Bégadan Foyer rural Bégadan

Foyer rural 11 route de Saint-Saturnin Bégadan Gironde
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des Fêtes organise un déjeuner dansant.
Au menu Apéritif et ses amuse-bouches ; Velouté de légumes ; Pavé de merlu sauce verte ; Joue de porc confite et sa garniture ; Plateau de fromages ; Fondant au chocolat ; Café, vin rouge et rosé à discrétion.
Sur réservation.
Animation par l’orchestre Christophe Chevreux. .
Foyer rural 11 route de Saint-Saturnin Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 66 78
