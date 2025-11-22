Repas dansant à Espaly pour le Téléthon MJC Auguste Dumas Espaly-Saint-Marcel
Repas dansant à Espaly pour le Téléthon MJC Auguste Dumas Espaly-Saint-Marcel samedi 22 novembre 2025.
Repas dansant à Espaly pour le Téléthon
MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Participez au Téléthon à Espaly le samedi 22 novembre animations danse, ateliers, tombola et douceurs l’après-midi, puis repas dansant animé par Horizon Musique dès 19h. Un moment festif et solidaire pour toute la famille !
.
MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09
English :
Take part in the Téléthon in Espaly on Saturday, November 22: dance activities, workshops, tombola and sweets in the afternoon, followed by a dinner-dance hosted by Horizon Musique from 7pm. A festive moment of solidarity for the whole family!
German :
Nehmen Sie am Samstag, den 22. November am Telethon in Espaly teil: Tanzanimationen, Workshops, Tombola und Süßigkeiten am Nachmittag, dann ab 19 Uhr ein von Horizon Musique moderiertes Tanzessen. Ein festlicher und solidarischer Moment für die ganze Familie!
Italiano :
Partecipate alla Téléthon di Espaly sabato 22 novembre, con attività di danza, laboratori, una tombola e dolci nel pomeriggio, seguiti da una cena-danza con Horizon Musique a partire dalle 19.00. Una giornata di festa e solidarietà per tutta la famiglia!
Espanol :
Participe en el Téléthon de Espaly el sábado 22 de noviembre, con actividades de baile, talleres, una tómbola y dulces por la tarde, seguidos de una cena-baile con Horizon Musique a partir de las 19.00 h. Una jornada festiva y solidaria para toda la familia
L’événement Repas dansant à Espaly pour le Téléthon Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay