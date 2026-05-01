Mercœur

Repas dansant à Mercoeur

Mercœur Corrèze

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le comité des fêtes de Mercoeur organise une soirée conviviale avec repas et bal animé. Les participants pourront partager un repas festif avant de profiter d’une soirée dansante animée par DJ Tchock dans une ambiance musicale et chaleureuse. .

Mercœur 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 97 10 96

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English : Repas dansant à Mercoeur

L’événement Repas dansant à Mercoeur Mercœur a été mis à jour le 2026-05-22 par Corrèze Tourisme