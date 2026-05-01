Repas dansant à Mercoeur Mercœur
Repas dansant à Mercoeur Mercœur samedi 30 mai 2026.
Mercœur
Repas dansant à Mercoeur
Mercœur Corrèze
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le comité des fêtes de Mercoeur organise une soirée conviviale avec repas et bal animé. Les participants pourront partager un repas festif avant de profiter d’une soirée dansante animée par DJ Tchock dans une ambiance musicale et chaleureuse. .
Mercœur 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 97 10 96
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English : Repas dansant à Mercoeur
L’événement Repas dansant à Mercoeur Mercœur a été mis à jour le 2026-05-22 par Corrèze Tourisme