Repas dansant à Ordonnac Ordonnac

Repas dansant à Ordonnac

Salle des fêtes Ordonnac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La salle des fêtes de la commune accueille un repas dansant organisé par l’association Les Courses en folies d’Ordonnac, sur la thématique des années 80 !

Menu 1 apéritif offert ; assiette de charcuterie ; rôti et son gratin dauphinois ; salade et formage ; gâteau et Crémant. Café et vins.

Buvette et apéritif sur place.

Sur réservation jusqu’au 28 février 18h. Le règlement sera demandé à la réservation. .

Salle des fêtes Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17

