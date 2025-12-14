Repas dansant à Ordonnac Ordonnac
Repas dansant à Ordonnac Ordonnac samedi 7 février 2026.
Salle des fêtes Ordonnac Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-07
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La salle des fêtes de la commune accueille un repas dansant organisé par l’association Les Courses en folies d’Ordonnac, sur la thématique des années 80 !
Menu 1 apéritif offert ; assiette de charcuterie ; rôti et son gratin dauphinois ; salade et formage ; gâteau et Crémant. Café et vins.
Buvette et apéritif sur place.
Sur réservation jusqu’au 28 février 18h. Le règlement sera demandé à la réservation. .
Salle des fêtes Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17
