Repas dansant à Pontigné salle Louis Bineau Baugé-en-Anjou

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Repas Paella ou tajine de poulet, fromage, dessert
Apéritif et café offert
Animé par Marielle et son DJ .
salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 75 62 84 comitedesfetesdepontigne@gmail.com
English :
Dinner dance in Pontigné
German :
Tanzmahl in Pontigné
Italiano :
Cena danzante a Pontigné
Espanol :
Cena con baile en Pontigné
L’événement Repas dansant à Pontigné Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou