Repas dansant à Pontigné salle Louis Bineau Baugé-en-Anjou samedi 29 novembre 2025.

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Repas Paella ou tajine de poulet, fromage, dessert

Apéritif et café offert

Animé par Marielle et son DJ .

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 75 62 84 comitedesfetesdepontigne@gmail.com

English :

Dinner dance in Pontigné

German :

Tanzmahl in Pontigné

Italiano :

Cena danzante a Pontigné

Espanol :

Cena con baile en Pontigné

L’événement Repas dansant à Pontigné Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou