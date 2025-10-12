Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe

Repas dansant à Saint-Estèphe

Salle des Fêtes Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif : 38 EUR

12 octobre 2025





L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des fêtes de Saint-Estèphe organise un repas dansant à la salle des fêtes.

L’ambiance musicale sera assurée Aldo Feliciano, et son orchestre, en présence des taxi-danseurs d’Aquitaine.

Au menu Apéritif ; velouté de potimarron ; pavé de merlu sauce verte ; Poitrine de veau braisée et sa garniture ; Plateau de fromages ; crème brulée crumble ; Café, vin rosé et rouge.

A partir de 14h30, un thé dansant vous est proposé, avec pâtisserie et boisson.

Sur inscription jusqu’au 14 octobre. Le règlement sera demandé à la réservation. .

Salle des Fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 27 29 91

