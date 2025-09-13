Repas dansant à Saint-Seurin de Cursac Saint-Seurin-de-Cursac

L’association Bouger à Saint-Seurin vous propose un repas dansant avec une animation musicale par Amantino.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Cursac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 49 25

