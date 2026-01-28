Repas dansant à St Ciers sur Gironde Salle des Fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde

Repas dansant à St Ciers sur Gironde

Salle des Fêtes Avenue André Lafon Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

L’ACCA de Saint-Ciers sur Gironde vous convie à un repas dansant animé par l’orchestre Christophe CHEVREUX, sur réservation (jusqu’.au 10 février)

Menu sur le visuel. .

Salle des Fêtes Avenue André Lafon Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 10 56 00

