REPAS DANSANT

19 Rue Étienne Jodelle Abeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Foyer Rural d’Abeilhan organise un repas dansant à la Bergerie. Ouverture des portes 11h30.

Apéritif Saladine, saumon fumé, crevettes, moule, macaron de blinis d’oeufs de lump et bulots, dos de cabillaud sauce hollandaise, Détente de sorbet (poire/calvados), Roulé de Magret sauce cèpes, Triolet de fromages, assortiments de desserts, Café, pétillant, vin compris. Ambiance assurée.

Le Foyer Rural d’Abeilhan organise un repas dansant à la Bergerie. Ouverture des portes à 11 30.

Apéritif Saladine, saumon fumé, crevettes, moule, macaron de blinis d’oeufs de lump et bulots, dos de cabillaud sauce hollandaise, Détente de sorbet (poire/calvados), Roulé de Magret sauce cèpes, Triolet de fromages, assortiments de desserts, Café, pétillant, vin compris. Tarif 35€ par personne. 10€ enfant moins de 12 ans. Ambiance assurée. Sur réservation. .

19 Rue Étienne Jodelle Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 85 09 38 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural d’Abeilhan organizes a dinner-dance at the Bergerie. Doors open at 11:30 a.m.

Aperitif: Saladine, smoked salmon, shrimp, mussel, macaroon of blinis with lump roe and whelks, codfish with hollandaise sauce, sorbet Détente (pear/calvados), Roulé of Magret with cep mushroom sauce, Triolet of cheeses, assorted desserts, coffee, sparkling wine included. Atmosphere guaranteed.

L’événement REPAS DANSANT Abeilhan a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT AVANT-MONTS