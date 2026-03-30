Repas dansant

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Animé par les Troubadours d’Atur . Menu Kir, Bouillon de poule, Poule avec chou farci et riz, salade, fromage, pâtisserie. Café et un verre de vin compris. Inscription avant le 12/04 au 06.89.84.83.58

Animé par les Troubadours d’Atur . Menu Kir, Bouillon de poule, Poule avec chou farci et riz, salade, fromage, pâtisserie. Café et un verre de vin compris. Inscription avant le 12/04 au 06.89.84.83.58 .

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 84 83 58

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English : Repas dansant

Menu: soup, chicken with stuffing, cheese, dessert, kir, 1 bottle of wine for 4, coffee. Registration by 21/02 on 06.89.84.83.58 or 07.81.25.21.77

L’événement Repas dansant Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-03-28 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin