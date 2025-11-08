Repas dansant Salle des fêtes Alligny-en-Morvan
Repas dansant Salle des fêtes Alligny-en-Morvan samedi 8 novembre 2025.
Repas dansant
Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Repas dansant A partir de 19h30 à la salle des fêtes d’Alligny en Morvan, organisé par le comité des fêtes Repas préparé par Bourgogne Morvan Traiteur et Karaoké animé par DJ Stéphane. Au menu Kir et ses amuse-bouches, choucroute garnie, forêt noire et coulis de griottes, café. Réservation avant le 3 novembre .
Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06
English : Repas dansant
German : Repas dansant
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas dansant Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs