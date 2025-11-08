Repas dansant Salle des fêtes Alligny-en-Morvan

Repas dansant

Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Repas dansant A partir de 19h30 à la salle des fêtes d’Alligny en Morvan, organisé par le comité des fêtes Repas préparé par Bourgogne Morvan Traiteur et Karaoké animé par DJ Stéphane. Au menu Kir et ses amuse-bouches, choucroute garnie, forêt noire et coulis de griottes, café. Réservation avant le 3 novembre .

Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06

English : Repas dansant

German : Repas dansant

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas dansant Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs