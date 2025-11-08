Repas dansant Année 80 aux Bâties Les Bâties
Salle des fêtes Les Bâties Haute-Saône
Tarif : – – 26 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
À partir de 19h00, repas Dansant Année 80 à la salle des fêtes des Bâties. On remonte le temps pour une nuit 100% année 80, 100% bonne humeur ! MENU assiette de charcuterie, cuisse de pintade farcie aux champignons des bois, fagot de haricot, tomate à
la provençale, salade, fromage et salade de fruit accompagnée de son gâteau grand-mère. MENU ENFANT charcuterie, steak, frites, fromage et dessert. .
Salle des fêtes Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 66 65 88
