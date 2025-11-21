Repas dansant années 80 Meyssac
Repas dansant années 80 Meyssac vendredi 21 novembre 2025.
Repas dansant années 80
Salle Versailles Meyssac Corrèze
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-21
Soirée festive sur le thème des années 80 avec repas traiteur servi à table et animation musicale en live par un orchestre de quatre musiciens
Sur réservation avant le 17 novembre .
Salle Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 21 77 64
