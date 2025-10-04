Repas dansant années 80 Nogent-sur-Vernisson
Repas dansant années 80 à 20h. Avec spectacle de chant variétés pop pendant le repas avec Freddy et Rox’Ann. Repas + bal 30 euros. Bal seul 10 €. Soirée dansante animée par Artistic Star. Réservations et paiements obligatoires avant le 15 septembre 2025. .
Rue de Bellevue Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 68 39
English :
80s dinner dance
German :
Tanzmahl 80er Jahre
Italiano :
Cena danzante anni ’80
Espanol :
Cena con baile de los 80
