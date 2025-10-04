Repas dansant années 80 Nogent-sur-Vernisson

Repas dansant années 80 Nogent-sur-Vernisson samedi 4 octobre 2025.

Repas dansant années 80

Rue de Bellevue Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Repas dansant années 80

Repas dansant années 80 à 20h. Avec spectacle de chant variétés pop pendant le repas avec Freddy et Rox’Ann. Repas + bal 30 euros. Bal seul 10 €. Soirée dansante animée par Artistic Star. Réservations et paiements obligatoires avant le 15 septembre 2025. .

Rue de Bellevue Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 68 39

English :

80s dinner dance

German :

Tanzmahl 80er Jahre

Italiano :

Cena danzante anni ’80

Espanol :

Cena con baile de los 80

L’événement Repas dansant années 80 Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GATINAIS SUD