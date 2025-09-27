Repas dansant Années 80′ Thiviers

Repas dansant Années 80′ Thiviers samedi 27 septembre 2025.

Salle du parc municipal Thiviers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Soirée dansant avec un repas concocté par Canard’Or, la musique sera assurée par Ambiance Disco avec le thème des Années 80′ !
Entrée avec repas 20€
Sans repas à partir de 21h30 5€
Salle du parc municipal Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 73 54 83 

English : Repas dansant Années 80′

An evening of dancing with a meal concocted by Canard’Or, and music by Ambiance Disco with an 80s theme!
Admission with meal: 20?
Without meal from 9.30pm: 5?

German : Repas dansant Années 80′

Tanzabend mit einem von Canard’Or zubereiteten Essen, die Musik wird von Ambiance Disco mit dem Thema der 80er Jahre geliefert!
Eintritt mit Essen: 20?
Ohne Essen ab 21.30 Uhr: 5?

Italiano :

Serata danzante con cena preparata da Canard’Or e musica di Ambiance Disco a tema anni ’80!
Ingresso con pasto: 20?
Senza pasto dalle 21.30: 5?

Espanol : Repas dansant Années 80′

Una noche de baile con una comida preparada por Canard’Or y música de Ambiance Disco con un tema de los años 80
Entrada con cena: 20?
Sin cena a partir de las 21.30 h: 5?

L'événement Repas dansant Années 80′ Thiviers a été mis à jour le 2025-09-01