Repas dansant « Antillais » La Rivière-Saint-Sauveur

Repas dansant « Antillais » La Rivière-Saint-Sauveur samedi 4 octobre 2025.

Repas dansant « Antillais »

Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-05 01:00:00

Date(s) :

2025-10-04

L’Association des Parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph à Honfleur vous propose un repas dansant « Antillais » pour garder la belle énergie de l’été et passer un moment festif en famille ou entre amis!

L’animation se fera avec un DJ privé “JADIS” et notre traiteur La Dent Creuse vous accueillera avec plaisir autour de son poêlon géant.

Une tombola sera organisée pendant la soirée.

Tous les bénéfices de cette soirée permettront à l’association de prendre en charge une partie des frais des voyages scolaires de fin d’année, de la maternelle au collège et d’accompagner l’établissement dans les investissements liés au projet pédagogique de l’année. .

Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 88 45 40 nd.stjo.apel@gmail.com

English : Repas dansant « Antillais »

German : Repas dansant « Antillais »

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas dansant « Antillais » La Rivière-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Honfleur-Beuzeville