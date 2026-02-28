Repas dansant Après-ski Rue Napoléon Saint-Jean-Kourtzerode
Tarif : 30 EUR
Samedi 2026-02-28 19:30:00
Ambiance assurée par Rosystars. Sur réservation uniquement. Au menu assiette du bûcheron, tartiflette et dessert. Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Jean-Kourtzerode.Tout public
Rue Napoléon Espace Cougar Saint-Jean-Kourtzerode 57370 Moselle Grand Est +33 6 75 22 20 25
Live entertainment by Rosystars. Reservations required. Menu: assiette du bûcheron , tartiflette and dessert. Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Jean-Kourtzerode.
