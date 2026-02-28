Repas dansant Après-ski Rue Napoléon Saint-Jean-Kourtzerode

Repas dansant Après-ski

Rue Napoléon Espace Cougar Saint-Jean-Kourtzerode Moselle

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Ambiance assurée par Rosystars. Sur réservation uniquement. Au menu assiette du bûcheron, tartiflette et dessert. Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Jean-Kourtzerode.Tout public
30  .

Rue Napoléon Espace Cougar Saint-Jean-Kourtzerode 57370 Moselle Grand Est +33 6 75 22 20 25 

English :

Live entertainment by Rosystars. Reservations required. Menu: assiette du bûcheron , tartiflette and dessert. Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Jean-Kourtzerode.

