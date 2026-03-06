Repas dansant AS Saugues place du Breuil Saugues
Repas dansant AS Saugues place du Breuil Saugues dimanche 5 avril 2026.
Repas dansant AS Saugues
place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-04-05 19:00:00
2026-04-05
Repas dansant et bal organisé par l’AS Saugues.
place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 33 03 80
Meal and dance organized by AS Saugues.
L’événement Repas dansant AS Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-03-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier