Repas dansant au Coux Coux et Bigaroque-Mouzens

Le Coux samedi 14 mars à midi. Repas Dansant avec Nelly Music à la salle des fetes du Coux.

Réservation aux heures de repas 07 83 04 05 07 06 07 14 81 18

Adhérent 30euros Non adhérent 35euros

Menu Punch servi + Gataux secs

Tourain blanchi + Vermicelles

Pavé de perche sauce normande

Roti de boeuf sauce aux poivres

Haricots verts + Pommes dauphines

Salade + Fromage

Vacherin glacé Café

Apéritif, vins et café compris.

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 81 18

English : Repas dansant au Coux

Le Coux Saturday, March 14 at noon. Meal and Dance with Nelly Music at the Salle des Fetes in Le Coux.

Reservations during mealtimes: 07 83 04 05 07 06 07 14 81 18

Members: 30euros Non-members: 35euros

