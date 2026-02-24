Repas dansant au Coux Coux et Bigaroque-Mouzens
Repas dansant au Coux Coux et Bigaroque-Mouzens samedi 14 mars 2026.
Repas dansant au Coux
Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne
Début : 2026-03-14
Le Coux samedi 14 mars à midi. Repas Dansant avec Nelly Music à la salle des fetes du Coux.
Réservation aux heures de repas 07 83 04 05 07 06 07 14 81 18
Adhérent 30euros Non adhérent 35euros
Menu Punch servi + Gataux secs
Tourain blanchi + Vermicelles
Pavé de perche sauce normande
Roti de boeuf sauce aux poivres
Haricots verts + Pommes dauphines
Salade + Fromage
Vacherin glacé Café
Apéritif, vins et café compris.
Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 81 18
English : Repas dansant au Coux
Le Coux Saturday, March 14 at noon. Meal and Dance with Nelly Music at the Salle des Fetes in Le Coux.
Reservations during mealtimes: 07 83 04 05 07 06 07 14 81 18
Members: 30euros Non-members: 35euros
