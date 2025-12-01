Repas dansant au profit du Téléthon Salle Polyvalente Die

Repas dansant au profit du Téléthon

Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

RDV pour le traditionnel repas dansant avec une démo de Country River Drôme et DJ.

Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com

English :

Join us for the traditional dinner dance with a Country River Drôme demo and DJ.

