Repas dansant au profit du Téléthon Salle Polyvalente Die

Repas dansant au profit du Téléthon
Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
RDV pour le traditionnel repas dansant avec une démo de Country River Drôme et DJ.
Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com
English :
Join us for the traditional dinner dance with a Country River Drôme demo and DJ.
